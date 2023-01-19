Son dakika: ABD'de kritik zirve! Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü | Video
Son dakika haberi... Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi. Türkiye'nin F-16 talebinin, sadece Türkiye için değil NATO ve ABD'nin güvenliği için de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İşbirliğimiz ve ortak stratejik menfaatlerimize uygun olarak bunun onaylanmasını bekliyoruz." diye konuştu. Blinken ise Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolünü takdir ettiklerini vurguladı. Kritik zirve sonrası Bakan Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor.
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