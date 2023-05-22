Son Dakika: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Yalan siyasetiyle karşı karşıyayız" | Video
Son dakika haberi: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 7'li koalisyonun seçim manipülasyonuna sert tepki gösterdi. Çelik: "14 Mayıs gelene kadar milli değerlere karşı sustular. Kılıçdaroğlu sahte milliyetçilik peşinde" dedi.
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