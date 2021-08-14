Son dakika! Bakan Pakdemirli'den Kahramanmaraş'taki kazayla ilgili açıklama | Video

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çalışmaların sürdüğünü bildiren Bakan Pakdemirli, kara kutu incelemesinin yapılacağını aktardı.