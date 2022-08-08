Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ne ziyarette bulunarak Muharrem iftarına katıldı. Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle olayların olduğu günlerde bizi ziyaret etmesi, bir cemevini ziyaret etmesi bize güç veriyor. Bu birliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesi anlamına da geliyor. Alevi toplumu bu provokasyonlara gelmez." ifadelerini kullandı.