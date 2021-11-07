Son Dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da | Boşnak Sivil Toplum Temsilcileriyle görüşüyor
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Son Dakika haberi: Erdoğan Boşnak Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerini kabul etti.