Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da önemli açıklamalar! Dev projenin müjdesini verdi: 2023'e kadar bitireceğiz | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi ve İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası başta olmak üzere 28 dev projenin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Erzurum'a 1574 yataklı dev bir şehir hastanesi kazandırdık. Hayırlı olsun. Şehir hastanemiz diğerlerinden farklı olarak tamamen Sağlık Bakanlığı'mız tarafından yapıldı ve işletilmektedir." dedi. Erdoğan, "19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyasetiyle yönetiyoruz. Bugüne kadar eser, hizmet, proje adına karşımıza çıkan olmadı. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan siyaseti yapmak üzerine ülkede hiçbir sözü olmayanların hangi ittifakı kurarsa kursunlar milletten karşılık bulamazlar." ifadelerini kullandı.