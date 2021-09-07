Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş Kabil Havalimanı açıklaması | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "En başından beri olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada olumlu gelişmeler yok. Bu süreci dikkatle takip ediyoruz." dedi.