Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı | Video
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Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı | Video 11.07.2021 | 13:23
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.