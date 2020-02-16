Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Teknopark-İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'nde flaş açıklamalar | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Teknopark-İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'nde flaş açıklamalar | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Teknopark-İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'nde flaş açıklamalar | Video
16.02.2020 | 16:06

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayisinin inovasyon merkezi Teknopark İstanbul'un yapımı tamamlanan 2. etap binalarının açılışında açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan: "Ülkemize 18 yılda yollar, köprüler gibi dev eserler yanında bilimi destekleyen bu gibi eserler de kazandırdık. Bu merkezler birbirinden kıymetli girişimciler ve gençlerimize ev sahipliği yapıyor" dedi. Başkan Erdoğan: "Teknopark İstanbul'da 312 şirket 5binin üzerinde çalışanı istihdam ediyor. Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok proje burada ortaya çıktı. Aselsan, Roketsan, TAI gibi büyük şirketler burada yerli ve milli projelere imza atıyor. Ülkemizin gururu MİLGEM, Anka İHA gibi projelerin Ar-ge çalışmaları Teknopark İstanbul'da yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

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