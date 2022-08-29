Video Haber SON DAKİKA: Büyük Zafer'in 100. Yıl Dönümü Kutlamaları! Başkan Erdoğan: 2023 zafer yılı olacak | Video
SON DAKİKA: Büyük Zafer'in 100. Yıl Dönümü Kutlamaları! Başkan Erdoğan: 2023 zafer yılı olacak | Video

SON DAKİKA: Büyük Zafer'in 100. Yıl Dönümü Kutlamaları! Başkan Erdoğan: 2023 zafer yılı olacak | Video

29.08.2022 | 19:32

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Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2023 yılının zafer yılı olacağını belirterek "Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar hem mahşeri vicdanda hem de hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacak." dedi.

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