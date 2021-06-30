Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Lavrov ile ortak basın toplantısında 'Kanal İstanbul' mesajı! | Video
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Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu ticaret hacminin artırılması konusunda her iki ülkenin de hemfikir olduğunu belirtti. Çavuşoğlu "İki ülke arasındaki ilişkilerde bir sorun görmüyoruz" dedi. Bakan Çavuşoğlu Kanal İstanbul'la ilgili soruya " Ne Kanal İstanbul'un Montrö anlaşmasına ne de Montrö'nün Kanal İstanbul'a etkisi yok." cevabını verdi.