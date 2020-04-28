Son dakika: Corona virüs ile mücadelede Ramazan Bayramı'nda normalleşme sağlanır mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? | Video

Son dakika haberi: Corona virüs ile mücadele kapsamında adeta dünyaya örnek bir duruş sergileyen Türkiye'de vaka sayılarının düşmeye başlamasıyla vatandaşlar tarafından "salgın ne zaman bitecek?" sorusu yanıtını aramaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün yayınlanan Türkiye günlük corona virüs tablosuna göre vaka sayılarındaki azalma ve iyileşen hasta sayılarının artması herkes tarafından iyi yönde gözlemleniyor. Konuyla ilgili olarak Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk A Haber canlı yayınında önemli uyarılarda bulundu. Öztürk, rehavete kapılmamamızı vurgulayrak salgında istikrarsızlığın daha kötü sonuçlar açabileceğini vurguladı.