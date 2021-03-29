SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kısıtlaması kararlarını açıkladı! Ramazan'da 81 ilde uygulanacak
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası; yeni alınan koronavirüs kısıtlaması kararlarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni alınan koronavirüs kısıtlaması kararlarının 81 ilde Ramazan ayında da uygulanacağını belirtti. İşte il il uygulanması kararlaştırılan yeni koronavirüs kısıtlaması kararları...
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı! İşte, Kabine Toplantısı sonucu ve kararları