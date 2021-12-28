Video Haber SON DAKİKA! DEAŞ’a 5 ilçede operasyon! YTS’ler bir bir yakalanıyor | Video
SON DAKİKA! DEAŞ’a 5 ilçede operasyon! YTS’ler bir bir yakalanıyor | Video

SON DAKİKA! DEAŞ’a 5 ilçede operasyon! YTS’ler bir bir yakalanıyor | Video

28.12.2021 | 11:21

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İstanbul’un 5 ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 8 şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen, terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüttükleri saptanan ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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