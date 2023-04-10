SON DAKİKA: Dünyanın ilk SİHA Gemisi “TCG Anadolu” Donanma'ya teslim edildi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın ilk SİHA, Türkiye’nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreni ile üç yeni MİLGEM fırkateyninin sac kesim törenine katıldı.