SON DAKİKA: Dünyanın ilk SİHA Gemisi “TCG Anadolu” Donanma'ya teslim edildi | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın ilk SİHA, Türkiye’nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreni ile üç yeni MİLGEM fırkateyninin sac kesim törenine katıldı.
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