Son Dakika: Ege'de Yunanistan zulmü! Türk karasularına itilen 2'si bebek 6 göçmen hayatını kaybetti | Video

Son dakika haberi: Yunanistan Ege'deki zulmünü sürdürüyor. Muğla açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.