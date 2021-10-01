SON DAKİKA: Eski Bakan Bülent Akarcalı vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ü anlattı

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Son dakika haberleri... Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti. Asiltürk, 13 Eylül'den itibaren hastanede tedavi görüyordu. Asiltürk'e zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı tanısı konulmuştu. Eski Bakan Bülent Akarcalı, vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ü anlattı...