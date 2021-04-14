Video Haber SON DAKİKA: Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti! | Video

SON DAKİKA: Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti! | Video

SON DAKİKA: Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti! | Video
14.04.2021 | 17:51

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Son dakika haberine göre; Türkiye Cumhuriyeti 20. Dönem Başbakanı Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti. Akbulut, bir süredir eşi ile birlikte Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Akbulut'un eşinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Yıldırım Akbulut için taziye mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan mesajında "Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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