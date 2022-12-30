Son Dakika: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, silahlı saldırıda hayatını kaybetti | Video

Son dakika haberleri: Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile arkadaşı Selman Bozkurt silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Selman Bozkurt da omzundan yaralandı. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.