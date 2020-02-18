Son dakika! Gezi Parkı olayları davasında karar günü! | Video
Son dakika haberi... Gezi Parkı olayları ve Osman Kavala davasında kararın bugün açıklanması bekleniyor!
Gezi Parkı olayları ile ilgil açılan davada bugün kararın açıklanması bekleniyor. Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın 7. duruşması görülmeye başladı.
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