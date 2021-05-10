SON DAKİKA HABERİ: 10 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
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Son dakika haberleri: Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Vaka ve vefat sayılarının rekor seviyelere ulaşmasından sonra 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde tam kapanma sürecine geçildi. Alınan kararlar kapsamında vaka sayıları kademeli şekilde düşerken, dün vaka sayıları 55 gün sonra ilk kez 16 binin altına düştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hedefledikleri sayının ise 5 bin olduğunu duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı 10 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte koronavirüs tablosundaki son durum...