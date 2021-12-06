Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması | Video

Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'de bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de devam eden asgari ücret görüşmelerinin sonunda milletimizin asgari ücretlerini de hakkaniyetli seviyede bir asgari ücret olarak belirleyecek ve bunu kamuoyu ile de paylaşacağız." ifadelerini kullandı.