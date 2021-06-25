Son dakika haberi: Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı : 3 ölü, 6 yaralı | Video
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SON DAKİKA... Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda yoldan geçenlere saldıran bir kişi, 3 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı. O an ise kameralar tarafından anbean görüntülendi.