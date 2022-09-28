SON DAKİKA HABERİ! İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Boğaz trafiği askıya alındı | Video
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Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda boş halde bulunan 190 metre uzunluğundaki bir geminin arıza yapması sonucu boğazda gemi trafiği durduruldu.