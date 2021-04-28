SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 50 milyon doz aşı geliyor | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yerli aşı ve dışarıdan gelen aşılarla ilgili bilgiler veren Koca; "Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak için anlaşma imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.