Video Haber SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 50 milyon doz aşı geliyor | Video

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 50 milyon doz aşı geliyor | Video

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 50 milyon doz aşı geliyor | Video
28.04.2021 | 18:50

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yerli aşı ve dışarıdan gelen aşılarla ilgili bilgiler veren Koca; "Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak için anlaşma imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

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