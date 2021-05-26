SON DAKİKA HABERİ:Başkan Erdoğan'dan Biden açıklaması! Yeni dönemin habercisi olacak | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'li şirket yöneticileriyle toplantıda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında: "Başkan Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de, sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmemizin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...