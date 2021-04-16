Video Haber Son dakika! İstanbul’da AVM’ler ve çarşılara ilişkin yeni karar. İşte yeni kapanış saatleri | Video

Son dakika! İstanbul’da AVM’ler ve çarşılara ilişkin yeni karar. İşte yeni kapanış saatleri | Video

Son dakika! İstanbul’da AVM’ler ve çarşılara ilişkin yeni karar. İşte yeni kapanış saatleri | Video
16.04.2021 | 14:42

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İstanbul’da AVM’lerin saat 17.30’da kapanmasına karar verilirken Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı gibi köklü çarşıların ise 17.00 itibariyle kapanması kararlaştırıldı.

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İstanbul Valiliğinden kısmi kapanma kararı sonrası İstanbul'da alınan yeni kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan bilgilendirmede, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte topyekûn verilecek mücadelenin çok önemli olduğunu vurgulandı.

"Saat 19.00'da evlerimizde olalım." diyen Vali Yerlikaya, "Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması, trafik yoğunluğunun azalması, toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın önüne geçilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri saat 10.00-16.00 arası olarak düzenlenmişti. Özel sektör temsilcilerimiz de çalışanlarının saat 19.00'da evlerinde olabilmesi için fedakârca bir tutum sergiledi ve iş yerlerinin kapanış saatlerini geriye çekti" dedi.
"Özel sektör temsilcilerimize ve esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum"

Salgını yenmek için alınan önlemlere uyulması gerektiğinin altını çizen Vali Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı (AYD) Prof. Dr. Hüseyin Altaş ve Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, AVM ve zincir marketlerdeki kapanış saatinin 17.30'a çekildiğini açıkladı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Hatice İçiuyan Bezal, İstanbul'umuzun bu köklü alışveriş merkezlerindeki kapanış saatlerinin 17.00 olarak değiştirildiğini bildirdiler. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise Ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi tesislerinde 1. vardiyanın saat 17.00'de bitirileceğini belirtti. Aldıkları bu kararlardan dolayı özel sektör temsilcilerimize ve tüm esnaf kardeşlerimize şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bütün çabamız sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması ve hemşehrilerimizin saat 19.00'da evlerinde olmaları."

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