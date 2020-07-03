Son dakika: İstanbul'da bir kadının erkeğe attığı tekme tokat feci dayak kamerada | Video
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Son Dakika Haberi... İstanbul Üsküdar'da bankta oturan kadın ve erkeğin tartışması tekme tokat kavgaya döndü! Sinirlerine hakim olamayan kadının erkeği tekme tokat feci şekilde dövdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı...
İstanbul Üsküdar,da geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydanda banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce meydanda ortasında birbirine girdiler. Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü. Vatandaşların meraklı bakışları arasında dakikalarca erkeğe yumruklar atan kadın ile arkadaşı daha sonra el ele yürüyerek oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.