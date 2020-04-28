Son dakika: İstanbul'daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Kaldırımdaki onlara güvercini ezerek böyle öldürdü | Video
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Son dakika haberi... İstanbul Eminönü Meydanı'nda tur atan bir kişinin aracını üzerine sürerek onlarca güvercini ezerek öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı!
Olay, sabah saatlerinde İstanbul Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Sürücü kaçarken çevredeki esnaf olay yerine koştu. Onlar güvercinin öldüğünü gören çevre esnafı duruma tepki gösterdi.