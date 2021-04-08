SON DAKİKA: İşten çıkarma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Kod-29 mağduriyeti ortadan kalktı

Fesih yasağı süresince bazı işverenlerin Kod-29’u kullanarak işçi çıkışı yapması ve bu maddenin çalışanlar için ağır suçlamalar içermesi büyük haksızlıklara yol açmaktaydı. Bildiğiniz gibi 17 Mayıs’a kadar uzatılan fesih yasağında İş kanunu geçici 10. Madde gereğince tek istisna İş Kanunu 25. Maddedeki Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak olarak düzenlendi. Bu yolla yapılan çıkışlar SGK’ya kod 29 ile bildiriliyor. Oysa bu maddede işçi için ağır ithamların olması gerekiyor. Cinsel tacizden, uyuşturucu kullanımına, hırsızlıktan saldırıya kadar birçok ağır suçun bulunduğu 25. Madde dolayısıyla atılan işçiler mağdur olmaktaydı.