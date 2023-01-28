SON DAKİKA | İsveç NATO üyelik sürecini durdurdu - VİDEO HABER -
Son dakika haberi: İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO'ya katılım için yürütülen üyelik sürecini geçici olarak durdurduklarını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:52
SON DAKİKA | İsveç NATO üyelik sürecini durdurdu - VİDEO HABER - 28.01.2023 | 18:29
41:38
05:48
Zafer Partisi ve İyi Parti’den MHP'ye katılım! | Video 28.01.2023 | 15:20
03:52
02:04
03:38
03:06
03:38
Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor | Video 28.01.2023 | 10:35
00:23
Alevler yükselince büyük panik yaşandı | Video 28.01.2023 | 00:02
06:06
02:10
Yanan evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı | Video 27.01.2023 | 23:28
02:15
Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı: 8 ölü, 10 yaralı | Video 27.01.2023 | 22:55
00:10
02:47
01:49
Çekya'da halk devlet başkanını seçiyor | Video 27.01.2023 | 18:30
00:55
KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok’un kardeşi tutuklandı | Video 27.01.2023 | 18:26
01:52
48:49
00:26