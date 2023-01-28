Video Haber SON DAKİKA | İsveç NATO üyelik sürecini durdurdu - VİDEO HABER -
SON DAKİKA | İsveç NATO üyelik sürecini durdurdu - VİDEO HABER -

SON DAKİKA | İsveç NATO üyelik sürecini durdurdu - VİDEO HABER -

28.01.2023 | 18:29

Son dakika haberi: İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO'ya katılım için yürütülen üyelik sürecini geçici olarak durdurduklarını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | İsveç NATO üyelik sürecini durdurdu - VİDEO HABER - 01:52
SON DAKİKA | İsveç NATO üyelik sürecini durdurdu - VİDEO HABER - 28.01.2023 | 18:29
Son Dakika: Başkan Erdoğan Denizli’deki Toplu Açılış Töreni’nde konuştu | Video 41:38
Son Dakika: Başkan Erdoğan Denizli'deki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu | Video 28.01.2023 | 16:12
Zafer Partisi ve İyi Parti’den MHP’ye katılım! | Video 05:48
Zafer Partisi ve İyi Parti’den MHP'ye katılım! | Video 28.01.2023 | 15:20
Bakan Kirişci, türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara’yı makamında ağırladı | Video 03:52
Bakan Kirişci, türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara'yı makamında ağırladı | Video 28.01.2023 | 14:56
Parayla anket yaptırdı, kendini birinci seçtirdi! İşte CHP’li belediye başkanının kurgu anket oyunu! | Video 02:04
Parayla anket yaptırdı, kendini birinci seçtirdi! İşte CHP’li belediye başkanının kurgu anket oyunu! | Video 28.01.2023 | 13:53
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan İsveç’teki alçak provokasyona sert tepki: İslam düşmanlığının somut göstergesi 03:38
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki: "İslam düşmanlığının somut göstergesi" 28.01.2023 | 12:16
Gençler talep etti; Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı | Video 03:06
Gençler talep etti; Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı | Video 28.01.2023 | 11:34
Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor | Video 03:38
Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor | Video 28.01.2023 | 10:35
Alevler yükselince büyük panik yaşandı | Video 00:23
Alevler yükselince büyük panik yaşandı | Video 28.01.2023 | 00:02
Rusya’da ağır yaralanan Türk öğrenci tedavi için Türkiye’ye getirildi | Video 06:06
Rusya'da ağır yaralanan Türk öğrenci tedavi için Türkiye’ye getirildi | Video 27.01.2023 | 23:42
Yanan evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı | Video 02:10
Yanan evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı | Video 27.01.2023 | 23:28
Kudüs’te sinagoga silahlı saldırı: 8 ölü, 10 yaralı | Video 02:15
Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı: 8 ölü, 10 yaralı | Video 27.01.2023 | 22:55
Alanya’da orman yangını çıktı! 3 ayrı noktada çıkan yangına müdahale edilemiyor | Video 00:10
Alanya’da orman yangını çıktı! 3 ayrı noktada çıkan yangına müdahale edilemiyor | Video 27.01.2023 | 22:09
Türkiye ‘Ateş Kuşları’nı konuştu! Ateş Kuşları yeniden sokağa döndü: “Bizim evimiz beşimizin olduğu her yer” | Video 02:47
Türkiye ‘Ateş Kuşları’nı konuştu! Ateş Kuşları yeniden sokağa döndü: “Bizim evimiz beşimizin olduğu her yer” | Video 27.01.2023 | 21:59
Çekya’da halk devlet başkanını seçiyor | Video 01:49
Çekya'da halk devlet başkanını seçiyor | Video 27.01.2023 | 18:30
KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok’un kardeşi tutuklandı | Video 00:55
KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok’un kardeşi tutuklandı | Video 27.01.2023 | 18:26
’Yeter söz milletindir’ sloganı! Başkan Erdoğan: CHP bizi taklit ediyor | Video 01:52
'Yeter söz milletindir' sloganı! Başkan Erdoğan: CHP bizi taklit ediyor | Video 27.01.2023 | 17:56
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Balıkesir’de Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 48:49
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Balıkesir’de Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 27.01.2023 | 17:23
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: EYT’yi pazartesi günü Meclis’e sunacağız | Video 00:26
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "EYT'yi pazartesi günü Meclis'e sunacağız" | Video 27.01.2023 | 15:29
Son Dakika: Söğüt Altın Madeni açıldı! Başkan Erdoğan: Altın üretimi 2022 yılında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı 19:14
Son Dakika: Söğüt Altın Madeni açıldı! Başkan Erdoğan: Altın üretimi 2022 yılında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı 27.01.2023 | 15:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA