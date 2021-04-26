Son Dakika! Kabine Toplantısı kararları: Tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan canlı yayın izle!

Son Dakika Haberleri... Kabine Toplantısı Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıkacak mı? Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından canlı yayınla Ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor. Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın canlı yayın açıklamalarını izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

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