Video Haber Son Dakika: Kurda sert düşüş yaşandı! Peki marketlerde etiket fiyatları değişecek mi? | Video
Son Dakika: Kurda sert düşüş yaşandı! Peki marketlerde etiket fiyatları değişecek mi? | Video

Son Dakika: Kurda sert düşüş yaşandı! Peki marketlerde etiket fiyatları değişecek mi? | Video

21.12.2021 | 10:59

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Son Dakika: Kurda sert düşüş yaşandı! Peki marketlerde etiket fiyatları değişecek mi? | Video 02:11
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