SON DAKİKA! Malatya’da korkutan deprem! Elazığ, Adıyaman ve Bingöl’de de hissedildi! | Video

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünden yer alan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Malatya ili Pütürge ilçesinde 4.3 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Elazığ, Adıyaman ve Bingöl illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. Son dakika Malatya deprem haberinin detayları…