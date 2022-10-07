SON DAKİKA | Mansur Yavaş’tan, Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren karara veto | Video
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Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etti. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Eylül 2022 tarihli toplantısında Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim kararı almıştı.