SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan faiz ve enflasyon açıklaması! | Video

Son dakika haberi...Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Enflasyon Raporu 2023-III" sunumunu gerçekleştirdi. Erkan, "Enflasyonu düşürmek için parasal sıkılaştırma dönemine başladık, gerektiği zaman, gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendireceğiz. Fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" dedi. Erkan 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaştı.