Video Haber Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Macron'un açıklamaları talihsiz | Video
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Macron'un açıklamaları talihsiz | Video

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Macron'un açıklamaları talihsiz | Video

05.09.2022 | 20:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Macron’un açıklamaları talihsiz | Video 09:32
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Macron'un açıklamaları talihsiz | Video 05.09.2022 | 20:58
Son dakika haberi | Terör örgütü PKK’nın kirli planı engellendi: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! | Video 01:29
Son dakika haberi | Terör örgütü PKK'nın kirli planı engellendi: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! | Video 05.09.2022 | 20:29
Aydınlı öğrenciler Türkiye birincisi oldu | Video 00:29
Aydınlı öğrenciler Türkiye birincisi oldu | Video 05.09.2022 | 18:28
Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü | Video 00:29
Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü | Video 05.09.2022 | 16:02
Haşmet Babaoğlu | Ciddiyetsizlik mi? Bence durum ciddi... 02:55
Haşmet Babaoğlu | Ciddiyetsizlik mi? Bence durum ciddi... 05.09.2022 | 15:43
Melih Altınok | Geçti o günler cancağızım 04:18
Melih Altınok | Geçti o günler cancağızım 05.09.2022 | 15:40
Mehmet Barlas | Yunanistan ateşle oynuyor 04:16
Mehmet Barlas | Yunanistan ateşle oynuyor 05.09.2022 | 15:37
Millet İttifakı’nda HDP’ye bakanlık vaadi kriz yarattı | Video 09:52
Millet İttifakı’nda "HDP’ye bakanlık vaadi" kriz yarattı | Video 05.09.2022 | 12:55
Kabine toplanıyor! Gündem: Ekonomi | 2 bin TL’lik borçlar silinecek, ucuz konut temin edilecek | Video 02:10
Kabine toplanıyor! Gündem: Ekonomi | 2 bin TL'lik borçlar silinecek, ucuz konut temin edilecek | Video 05.09.2022 | 12:54
Bakan Nureddin Nebati: Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz | Video 01:47
Bakan Nureddin Nebati: "Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz" | Video 05.09.2022 | 12:52
Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması! Altılı Masa uzlaşırsa ben hazırım | Video 00:29
Kılıçdaroğlu'ndan "adaylık" açıklaması! "Altılı Masa uzlaşırsa ben hazırım" | Video 05.09.2022 | 11:59
EYT’de doğru bilinen yanlışlar! Kimler EYT’li olabilir? | Video 11:06
EYT'de doğru bilinen yanlışlar! Kimler EYT'li olabilir? | Video 05.09.2022 | 10:53
Türk jetlerine 14 kez Yunan tacizi! Abdullah Ağar konuyu A Haber’de değerlendirdi | Video 11:54
Türk jetlerine 14 kez Yunan tacizi! Abdullah Ağar konuyu A Haber'de değerlendirdi | Video 04.09.2022 | 15:23
SON DAKİKA! Yunanistan’dan Türk jetlerine taciz! 14 ayrı olayda toplam 3 bin 372 saniye radar kilidi | Video 04:03
SON DAKİKA! Yunanistan'dan Türk jetlerine taciz! 14 ayrı olayda toplam 3 bin 372 saniye radar kilidi | Video 04.09.2022 | 15:22
Can Ataklı’dan skandal ifade! 30 Ağustos Kur’an-ı Kerim’le kutlanıyor artık! Olmaz! | Video 00:20
Can Ataklı'dan skandal ifade! "30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık! Olmaz!" | Video 04.09.2022 | 14:43
Kabine toplantısında 2 kritik karar masada! Borçların silinmesi ve ucuz ev | Video 02:45
Kabine toplantısında 2 kritik karar masada! Borçların silinmesi ve ucuz ev | Video 04.09.2022 | 14:04
Başkan Erdoğan’ın bu sözleri Yunanistan’ı korkuttu | Video 02:38
Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan'ı korkuttu | Video 04.09.2022 | 14:01
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon! PKK’nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi | Video 03:00
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi | Video 04.09.2022 | 13:42
’Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına teknik raporlu yanıt! İşte gerçekler ve Kız Kulesi’nin yeni görüntüleri | Video 02:01
'Kız Kulesi yıkıldı' iddialarına teknik raporlu yanıt! İşte gerçekler ve Kız Kulesi'nin yeni görüntüleri | Video 04.09.2022 | 12:11
HDP’li Semra Güzel’in ifadesi ortaya çıktı | Video 01:55
HDP’li Semra Güzel'in ifadesi ortaya çıktı | Video 04.09.2022 | 09:57

Son dakika... Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Afrika’da Fransa aleyhine bir tutum varsa bunu Türkiye ya da başka ülkelerde aramaması gerekiyor. Macron'un Türkiye hakkındaki açıklamaları talihsiz." açıklamasında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA