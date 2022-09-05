Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Macron'un açıklamaları talihsiz | Video

Son dakika... Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Afrika’da Fransa aleyhine bir tutum varsa bunu Türkiye ya da başka ülkelerde aramaması gerekiyor. Macron'un Türkiye hakkındaki açıklamaları talihsiz." açıklamasında bulundu.