Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okul üniformaları açıklaması: "Kayıt sırasında zorunlu bağış yok!" | Video

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Aile yılı' ilan etmesi sebebiyle öğretmen, idareci arkadaşlarımızdan aile temalı etkinliklerin yoğunlaşmasını istiyoruz." dedi. Bakan Tekin, kayıt sırasında zorunlu bağış durumunun olmadığını kaydetti. Tekin, "Özel okullardan hizmet satın alanlar, bedellerini bankacılık işlemleri üzerinden yapsınlar ki takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim" diye konuştu.