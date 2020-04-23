Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video
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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Anıtkabir'de Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
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