Son dakika: Müge Anlı'da yeni gelişme: Sezai Harman'ı karısı Ayşe Hanım mı zehirledi?

Son dakika haberi: Atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te evli ve iki çocuk babası Sezai Harman’ın şüpheli ölümünün üstüne gidiliyor. Manisa’daki evinde zehirlenmiş bir şekilde ölü bulunan 64 yaşındaki Sezai Harman’ın kızı Canan Dağcı, üvey babasını öldüren kişinin annesi olduğunu belirtmişti. Stüdyoda şoke etkisi yaratan bu gelişmeler ile ilgili hemen herkes Ayşe Hanım’ı suçladı. Korku filmlerini aratmayan olayın üstüne bugünkü programda da gidilirken, stüdyoda buz kestiren detaylara ulaşıldı. Ayşe Hanım’ın öz kızı Eda Hanım canlı yayına bağlanarak itirafta bulundu. Eda Hanım, ‘annemin babamı zehirlediğini hepimiz biliyorduk’ dedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan bu olay ekran başındakileri şoke ederken, Sezai Harman’ın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sezai Harman cinayetinin üstüne gidildi. Cinayetin tüm şüpheleri Ayşe Hanım'ın üstüne çevrilmişken, Ayşe Hanım'ın öz kızı Eda Hanım'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar kan dondurdu;

SEZAİ HARMAN'IN KIZI CANAN HANIM'DAN CANLI YAYINDA ŞOK SÖZLER!

Zehirlenmiş bir şekilde ölü bulunan 64 yaşındaki Sezai Harman'ın öz kızı Canan Hanım, canlı yayında "Boşanırsa alamayacak, ölümünden sonra onun üzerine kalsın diye babamı zehirledi" iddiasında da bulundu. Öte yandan Ayşe Hanım'ın öz kızı Eda Hanım'dan da şoke eden ifadeler gelirken, Sezai Harman'ın ölmeden önce ağzından köpükler çıkarak söylediği son sözler ortaya çıktı.