Son dakika! Ölümcül koronavirüs salgınından sonra Çin'de yeni dehşet | Video
Son dakika haberi... Çin'e ölümcül koronavirüs salgınından sonra çekirge istilası dehşeti! Çin'in başı hayatı durma noktasına getiren ölümcül koronavirüs salgınının ardından Afrika üzerinden gelen çekirge istilası ile de dertte. Afrika ortaya çıkan çekirge sürüleri önlerine çıkan tüm ekili alanları tahrip ederek Bahreyn üzeriden Çine doğru hareket ederken böyle görüntülendi...
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