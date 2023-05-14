Video Haber SON DAKİKA! Sandıkların yarısından fazlası açıldı! İşte 2023 seçimlerinde son durum | Video
SON DAKİKA! Sandıkların yarısından fazlası açıldı! İşte 2023 seçimlerinde son durum | Video

SON DAKİKA! Sandıkların yarısından fazlası açıldı! İşte 2023 seçimlerinde son durum | Video

14.05.2023 | 20:34

Seçim sonuçları 2023 oy sayımının hızlanması ile belirginleşmeye başladı. Sandıkların yüzde 50'sinden fazlası açıldı, ilk seçim sonuçları verisine göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40'ın üzerinde, Sinan Oğan ise yüzde 5'in üzerinde. 14 Mayıs seçim sonuçları netleştiğinde adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde olursa seçim ilk turda bitecek. Öte yandan genel seçim sonuçları da dikkat çekiyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA! Sandıkların yarısından fazlası açıldı! İşte 2023 seçimlerinde son durum | Video 02:10
SON DAKİKA! Sandıkların yarısından fazlası açıldı! İşte 2023 seçimlerinde son durum | Video 14.05.2023 | 20:34
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İmamoğlu ve Yavaş’ın manipülasyon çabalarına tepki | Video 12:13
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş'ın manipülasyon çabalarına tepki | Video 14.05.2023 | 20:32
SEÇİM 2023 CANLI OY ORANLARI - İLK SONUÇLAR GELDİ 01:58
SEÇİM 2023 CANLI OY ORANLARI - İLK SONUÇLAR GELDİ 14.05.2023 | 18:43
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener canlı yayında açıkladı! Yayın yasağı kaldırıldı... | Video 01:40
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener canlı yayında açıkladı! Yayın yasağı kaldırıldı... | Video 14.05.2023 | 18:33
2023 SEÇİM SONUÇLARI açıklanıyor! 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları CANLI YAYIN izle! | Video 02:28
2023 SEÇİM SONUÇLARI açıklanıyor! 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları CANLI YAYIN izle! | Video 14.05.2023 | 18:05
SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI YAYIN İZLE 02:12
SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI YAYIN İZLE 14.05.2023 | 18:03
İstanbul’da sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı | Video 02:47
İstanbul'da sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı | Video 14.05.2023 | 17:39
SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor! YSK’dan açıklama geldi! 14 Mayıs seçim sonuçları için oylar sayılıyor | Video 05:04
SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor! YSK'dan açıklama geldi! 14 Mayıs seçim sonuçları için oylar sayılıyor | Video 14.05.2023 | 17:30
AK Parti Genel Merkezi balkon konuşması için hazır | Video 03:19
AK Parti Genel Merkezi balkon konuşması için hazır | Video 14.05.2023 | 16:33
Seçim sonuçları için nefesler tutuldu! 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? | Video 03:37
Seçim sonuçları için nefesler tutuldu! 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? | Video 14.05.2023 | 16:26
Türkiye Petrolleri, anneler gününü bu video ile kutladı | Video 00:49
Türkiye Petrolleri, anneler gününü bu video ile kutladı | Video 14.05.2023 | 15:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oyunu kullandı | Video 04:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:10
Ömer Çelik TOGG ile gelip oyunu kullandı | Video 01:01
Ömer Çelik TOGG ile gelip oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:28
Bakan Nebati, aday olduğu Mersin’de oyunu kullandı | Video 03:11
Bakan Nebati, aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:07
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da oyunu kullandı | Video 02:13
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 14:45
Bakan Varank, Bursa’da oyunu kullandı | Video 06:36
Bakan Varank, Bursa'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 14:41
Muharrem İnce’den çok çarpıcı açıklama: Eski arkadaşlarıma da dava açacağım | Video 02:30
Muharrem İnce’den çok çarpıcı açıklama: "Eski arkadaşlarıma da dava açacağım" | Video 14.05.2023 | 14:48
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon’da oyunu kullandı | Video 01:56
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:58
Binali Yıldırım Tuzla’da oyunu kullandı | Video 05:17
Binali Yıldırım Tuzla’da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:44
Bakan Koca oyunu kullandı | Video 07:14
Bakan Koca oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA