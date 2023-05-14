SON DAKİKA! Sandıkların yarısından fazlası açıldı! İşte 2023 seçimlerinde son durum | Video
Seçim sonuçları 2023 oy sayımının hızlanması ile belirginleşmeye başladı. Sandıkların yüzde 50'sinden fazlası açıldı, ilk seçim sonuçları verisine göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40'ın üzerinde, Sinan Oğan ise yüzde 5'in üzerinde. 14 Mayıs seçim sonuçları netleştiğinde adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde olursa seçim ilk turda bitecek. Öte yandan genel seçim sonuçları da dikkat çekiyor.
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