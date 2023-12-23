Son dakika: Şarkıcı Atilla Taş tutuklanmıştı… Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Eşiyle birlikte gittiği eğlence mekanında sarhoş olan ve iddialara göre çevreyi rahatsız eden şarkıcı Atilla Taş, iddialara göre kendisini uyaran işletmecilerle ve olaya müdahale eden polislerle kavga edince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Taş tutuklandı. Olay anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.