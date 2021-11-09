Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
32:36
02:04
04:40
01:09
Son dakika: Şırnak’ta Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı 09.11.2021 | 09:41
01:56
ABD'de kiliseye silahlı saldırı girişimi | Video 09.11.2021 | 01:28
05:35
05:39
Bir garip tartışma... Taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video 08.11.2021 | 23:58
04:08
03:23
00:34
Son dakika: Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem | Video 08.11.2021 | 21:16
43:22
01:19
00:13
10:18
00:55
02:33
Son dakika: Avcılar'da iplik fabrikasında yangın | Video 08.11.2021 | 19:55
00:43
00:31
00:50
02:26
İletişim Başkanı Altun'dan, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü mesajı | Video 08.11.2021 | 16:53
PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 550 personel 121 operasyonel tim görev alıyor.