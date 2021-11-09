Video Haber Son dakika: Şırnak’ta Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı
Son dakika: Şırnak’ta Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı

Son dakika: Şırnak’ta Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı

09.11.2021 | 09:41

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PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)” Operasyonu başlatıldı.

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Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 550 personel 121 operasyonel tim görev alıyor.

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