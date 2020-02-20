Son dakika! Suriye'de ABD ve Rus askerleri böyle birbirine girdi | Video

Son dakika haberi... Suriye'de ABD askerleri ile Rus askerlerinin birbirlerine girdiler! Suriye Kamışlı'da ABD askerlerinin zırhlı araç konvoyunun arasına dalan Rus askeri zırhlı aracı yol dışına çıkarıldı. ABD askeri zırhlı aracının, Rus askeri zırhlı aracını iterek yol dışına attığı anların görüntüleri ise bir amatör kameraya böyle yansıdı...