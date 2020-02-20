Son dakika! Suriye'de ABD ve Rus askerleri böyle birbirine girdi | Video
Son dakika haberi... Suriye'de ABD askerleri ile Rus askerlerinin birbirlerine girdiler! Suriye Kamışlı'da ABD askerlerinin zırhlı araç konvoyunun arasına dalan Rus askeri zırhlı aracı yol dışına çıkarıldı. ABD askeri zırhlı aracının, Rus askeri zırhlı aracını iterek yol dışına attığı anların görüntüleri ise bir amatör kameraya böyle yansıdı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:57
02:50
İstanbul’da lüks rezidansa uyuşturucu baskını | Video 20.02.2020 | 10:29
00:29
02:09
01:30
01:55
03:53
02:58
02:53
Kahraman şehidimizin Ömer Halisdemir'in 46. yaş günü | Video 20.02.2020 | 10:11
01:56
01:01
03:28
01:29
İki işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı | Video 20.02.2020 | 10:01
00:11
04:24
Türkiye'den Suriyelilere yardım eli! | Video 20.02.2020 | 09:50
01:12
Son dakika! Suriye'de ABD ve Rus askerleri böyle birbirine girdi | Video 20.02.2020 | 09:44
00:34
01:05
06:30
01:14
Almanya'da silahlı saldırı: 8 ölü | Video 20.02.2020 | 09:23