Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! 272 orman yangını kontrol altında | Video

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te açıklamalarda bulundu. Yangın bölgesinde yaraları sarmak için çiftçilerin hasar kayıtlarının tutulduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Belli bölgelerde geçici hayvan hastaneleri kuruldu. Kısa zamanda zor günleri hep birlikte beraber aşacağız. Çiftçilerimizin zararları karşılanacak." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "53 ilimizde çıkan 275 orman yangınının 272’sini kontrol altına aldık." dedi.