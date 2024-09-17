Video Haber Son dakika: Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe! Kırmızı listedeki terörist etkisiz böyle hale getirildi
Son dakika: Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe! Kırmızı listedeki terörist etkisiz böyle hale getirildi

Son dakika: Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe! Kırmızı listedeki terörist etkisiz böyle hale getirildi

17.09.2024 | 08:30

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "Gürz-14" operasyonu kapsamında, Kırmızı kategoride aranan sözde Amed Eyalet sorumlusu Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve Gri kategoride aranan Botan kod adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında 2 güvenlik koruyucusunun yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

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