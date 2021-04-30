Son dakika: Türkiye sert tepki göstermişti! ABD’den yeni ‘1915 Olayları’ açıklaması | Video

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1915 Olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmıştı. Türkiye'nin sert tepki gösterdiği konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Biden'ın söz konusu açıklamasının Türkiye'nin ABD mahkemeleri karşısındaki "egemen dokunulmazlığını" etkileme amacı taşımadığını ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...