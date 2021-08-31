SON DAKİKA: Türkiye'den 3 gemi yola çıktı! Suriye kaynaklı petrol sızıntısı Karpaz'a doğru ilerliyor
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