Son dakika! Ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez'den çok konuşulacak aşk açıklaması | Video

Son dakika haberi... Ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, sağlıklı kalbin ilacının şak olduğunu açıkladı! A Para’da yayınlanan Cemil Barlas’ın sunduğu ‘Her Şeyi Konuşalım’ programına konuk olan Ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, kalp sağlığına aşık olmanın iyi geldiğini açıkladı. Sevme duygusunun endorfin hormonu seviyesini yükselttiğine dikkat çeken Sönmez, “Aşık olun, sevin” tavsiyesinde bulundu.

ÜNLÜ KALP CERRAHI KALBE İYİ GELEN FORMÜLÜ AÇIKLADI "TEMEL PRENSİP SEVMEKTİR, HER ŞEYİ SEVİN"

Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez: "Aşık olmak kalbe çok iyi gelir ve sevmek endorfin hormonunu yükseltir. Endorfin en kutsal hormonumuzdur. Düşman olan ise adrenalindir. Bunları dışardan almıyoruz, vücudumuz üretiyor. Endorfin bir insana sarıldığınız zaman yükselir dolayısıyla mutlu olursunuz. Tansiyonunuz düşer, nabzınız yavaşlar ve mutluluğu hissetmiş olursunuz. Temel prensip sevmektir, her şeyi sevin" şeklinde konuştu.